Россияне обстреляли под вечер Херсонщину: ранен человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Из-за вечерних российских обстрелов Херсонщины ранение получил мужчина. Очередной жертвой агрессора стал житель Ольговки. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает УНН.
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«россияне накрыли огнем Ольговку. Пострадал 75-летний мужчина. У него травмирована нижняя конечность. Его доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь», – сообщили в Херсонской ОВА.
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Били по Херсонской области россияне и днем.
В частности, в полдень армейцы рф атаковала Станислав. Ударили по центральной части населенного пункта минимум десять раз.
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