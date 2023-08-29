Россияне обстреляли под вечер Херсонщину: ранен человек - ОВА

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«россияне накрыли огнем Ольговку. Пострадал 75-летний мужчина. У него травмирована нижняя конечность. Его доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь», – сообщили в Херсонской ОВА.

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Били по Херсонской области россияне и днем.

В частности, в полдень армейцы рф атаковала Станислав. Ударили по центральной части населенного пункта минимум десять раз.

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