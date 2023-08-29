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15:57 • 39502 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:40 • 99487 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 80598 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107506 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Россияне обстреляли под вечер Херсонщину: ранен человек - ОВА

Россияне обстреляли под вечер Херсонщину: ранен человек - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Из-за вечерних российских обстрелов Херсонщины ранение получил мужчина. Очередной жертвой агрессора стал житель Ольговки. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

«россияне накрыли огнем Ольговку. Пострадал 75-летний мужчина. У него травмирована нижняя конечность. Его доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь», – сообщили в Херсонской ОВА.

Дополнительно

Били по Херсонской области россияне и днем.

В частности, в полдень армейцы рф атаковала Станислав. Ударили по центральной части населенного пункта минимум десять раз.

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