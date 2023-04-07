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Херсонщина: окупанти обстріляли карету швидкої, двоє фельдшерів поранені

Херсонщина: окупанти обстріляли карету швидкої, двоє фельдшерів поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні росіяни завдали удару по кареті швидкої допомоги на Херсонщині. Про це повідомляє УНН за інформацією оприлюдненою МОЗ України.

Деталі

За інформацією МОЗ, карета швидкої допомоги їхала на виклик в Бериславський район Херсонської області. В дорозі вона потрапила під обстріл. Два фельдшери "швидкої" живі, однак зазнали серйозних травм. Один з них знаходиться зараз у важкому стані.

"Гаага чекає і дочекається", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо

Зранку 7 квітня окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині.

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