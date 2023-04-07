росіяни обстріляли Станіслав, поранено матір з дітьми - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли зранку з артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, поранення отримали троє людей – жінка і двоє дітей. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.
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«росіяни зранку обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик», - написав Єрмак.
За його словами, постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.
«Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують», - повідомив Єрмак.
Доповнення
За минулу добу противник здійснив по Херсонській області 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів.