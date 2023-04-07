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росіяни обстріляли Станіслав, поранено матір з дітьми - ОП

росіяни обстріляли Станіслав, поранено матір з дітьми - ОП

Київ • УНН

 • 603021 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли зранку з артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, поранення отримали троє людей – жінка і двоє дітей. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Цитата

«росіяни зранку обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик», - написав Єрмак.

За його словами, постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.

«Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують», - повідомив Єрмак.

Доповнення

За минулу добу противник здійснив по Херсонській області 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів.

Українські Національні Новини

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