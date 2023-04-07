россияне обстреляли Станислав, ранена мать с детьми - ОП

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«россияне утром обстреляли из артиллерии Станислав. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал, ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик», - написал Ермак.

По его словам, пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.

«Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют», - сообщил Ермак.

Дополнение

За прошедшие сутки противник совершил по Херсонской области 46 обстрелов, выпустив 258 снарядов.