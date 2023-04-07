Херсонська область: за минулу добу ворог здійснив 46 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За минулу добу ворог здійснив – 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 258 снарядів.
Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії та авіації 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури та територію парка.
Внаслідок військової агресії рф 7 людей дістали поранення.
Доповнення
З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.