Херсонская область: за минувшие сутки враг совершил 46 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За минувшие сутки противник совершил – 46 обстрелов, выпустив 258 снарядов, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг совершил – 46 обстрелов Херсонской области, выпустив 258 снарядов.
Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации 7 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры и территорию парка.
В результате военной агрессии рф 7 человек получили ранения.
Дополнение
С деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.