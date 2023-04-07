Херсонщина: оккупанты обстреляли карету скорой, двое фельдшеров ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня россияне нанесли удар по карете скорой помощи на Херсонщине. Об этом сообщает УНН по информации обнародованной Минздравом Украины.
Детали
По информации Минздрава, карета скорой помощи ехала на вызов в Бериславский район Херсонской области. В дороге она попала под обстрел. Два фельдшера "скорой" живы, однако получили серьезные травмы. Один из них находится сейчас в тяжелом состоянии.
"Гаага ждет и дождется", - подчеркнули в Минздраве.
Напомним
Утром 7 апреля оккупанты обстреляли Станислав на Херсонщине.