Херсонщина: окупанти хочуть приєднати вітрові електростанції до Криму

Деталі

Ситуація на Херсонщині стабільно тяжка. Сотні захоплених сіл та містечок залишаються без води, світла, газу, мобільного зв’язку та інтернету.

В ОВА повідомили про обстріли та вибухи у Бериславському районі – вигоріла частина пшениці та лісів.

Артобстрілами та численними вибухами знищено соціальну інфраструктуру у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і в сусідніх ТГ.

"Російські військові та місцева новопризначена влада продовжують робити гучні заяви, зокрема, хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, окупаційна влада планує до осені провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до російської федерації.