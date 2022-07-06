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Херсонщина: окупанти хочуть приєднати вітрові електростанції до Криму

Херсонщина: окупанти хочуть приєднати вітрові електростанції до Криму

Київ • УНН

 • 94707 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Херсонській області російські загарбники заявили про намір приєднати вітрові електростанції до тимчасово окупованого Криму. В регіоні тривають вибухи та артобстріли, передає УНН з посиланням на зведення ОВА.

Деталі

Ситуація на Херсонщині стабільно тяжка. Сотні захоплених сіл та містечок залишаються без води, світла, газу, мобільного зв’язку та інтернету.

В ОВА повідомили про обстріли та вибухи у Бериславському районі – вигоріла частина пшениці та лісів.

Артобстрілами та численними вибухами знищено соціальну інфраструктуру у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і в сусідніх ТГ.

"Російські військові та місцева новопризначена влада продовжують робити гучні заяви, зокрема, хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, окупаційна влада планує до осені провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до російської федерації.

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