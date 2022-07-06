Херсонская область: оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции к Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Херсонской области российские захватчики заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к временно оккупированному Крыму. В регионе продолжаются взрывы и артобстрелы, передает УНН со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Ситуация в Херсонской области стабильно тяжелая. Сотни захваченных деревень и городков остаются без воды, света, газа, мобильной связи и интернета.
В ОВА сообщили об обстрелах и взрывах в Бериславском районе – выгорела часть пшеницы и лесов.
Артобстрелами и многочисленными взрывами уничтожена социальная инфраструктура в Высокопольской и Нововоронцовской общинах, повреждены многие дома и в соседних ТГ.
"Российские военные и местные новоназначенные власти продолжают делать громкие заявления, в частности, хотят присоединить действующие ветровые электростанции в Херсонской области к Крыму и продолжают активную подготовку к новому учебному году", – говорится в сообщении.
Дополнение
Как писал УНН, оккупационная власть планирует к осени провести "референдум" о присоединении Херсонской области к российской федерации.