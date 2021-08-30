Харків’яни хотіли самі відремонтувати дороги біля дому, але їх заблокувала поліція

“Залишу тут без коментарів. Люди самі дали оцінку”, — написав він.

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“Найняли приватну фірму, щоб нам зробити дорогу до під’їзду. Люди приїхали два дні тому, завезли матеріали, розчистили цю доріжку, зняли покриття старе і сьогодні їм не дали можливості працювати.

Керіник КП „Жилкомсервісу“ викликав поліцію, наклали арешт на їх техніку і не дають їм працювати. Самі представники району викликали Терехова і наклали арешт”, — прокоментувала харків’янка.

Харків’яни кажуть, що на місце прибув сам в.о. мера Терехов, після чого приїхали працівники КП “Шляхрембуд” під виглядом підготовки ремонту цієї ж дороги. Тож, жителі мікрорайону переймаються, що тепер вони не дочекаються ремонту, тим паче, що комунальники роками ігнорують проблеми інфраструктури.

До теми

Чиновників мерії Харкова та КП “Жилкомсервісу” підозрюють у привласненні коштів містян. За даними слідства, фігуранти навмисно завищували вартість і обсяг робіт на прибирання будинків.

КП “Жилкомсервіс” за розпорядженням Ігора Терехова обслуговує житлові будинки Харкова, в яких не створено ОСББ.