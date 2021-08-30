Харків’яни хотіли самі відремонтувати дороги біля дому, але їх заблокувала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Харків’ян, які намагалися відремонтувати дороги біля дому, заблокували чиновники і викликали поліцію. Відповідне відео оприлюднив Михайло Добкін у Facebook, передає УНН.
“Залишу тут без коментарів. Люди самі дали оцінку”, — написав він.
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“Найняли приватну фірму, щоб нам зробити дорогу до під’їзду. Люди приїхали два дні тому, завезли матеріали, розчистили цю доріжку, зняли покриття старе і сьогодні їм не дали можливості працювати.
Керіник КП „Жилкомсервісу“ викликав поліцію, наклали арешт на їх техніку і не дають їм працювати. Самі представники району викликали Терехова і наклали арешт”, — прокоментувала харків’янка.
Харків’яни кажуть, що на місце прибув сам в.о. мера Терехов, після чого приїхали працівники КП “Шляхрембуд” під виглядом підготовки ремонту цієї ж дороги. Тож, жителі мікрорайону переймаються, що тепер вони не дочекаються ремонту, тим паче, що комунальники роками ігнорують проблеми інфраструктури.
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Чиновників мерії Харкова та КП “Жилкомсервісу” підозрюють у привласненні коштів містян. За даними слідства, фігуранти навмисно завищували вартість і обсяг робіт на прибирання будинків.
КП “Жилкомсервіс” за розпорядженням Ігора Терехова обслуговує житлові будинки Харкова, в яких не створено ОСББ.