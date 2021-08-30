Харьковчане хотели сами отремонтировать дороги возле дома, но их заблокировала полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Харьковчан, которые пытались отремонтировать дороги возле дома, заблокировали чиновники и вызвали полицию. Соответствующее видео обнародовал Михаил Добкин в Facebook, передает УНН.
“Оставлю тут без комментариев. Люди сами дали оценку”, — написал он.
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“Наняли частную фирму, чтобы нам сделать дорогу к подъезду. Люди приехали два дня назад, завезли материалы, расчистили эту дорожку, сняли покрытие старое и сегодня им не дали возможности работать.
Руководитель КП „Жилкомсервис“ вызвал полицию, наложили арест на их технику и не дают им работать. Сами представители района вызвали Терехова и наложили арест”, — прокомментировала харьковчанка.
Харьковчане говорят, что на место прибыл сам и.о. мэра Терехов, после чего приехали работники КП “Шляхрембуд” под видом подготовки ремонта этой же дороги. Поэтому, жители микрорайона переживают, что теперь они не дождутся ремонта, тем более, что коммунальщики годами игнорируют проблемы инфраструктуры.
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