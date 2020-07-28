Харківський клуб став чемпіоном України у жіночій першості України з футболу

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19 березня, 18:42 • 45688 перегляди

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19 березня, 14:10 • 101132 перегляди

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19 березня, 10:24 • 116801 перегляди

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КИЇВ. 28 липня. УНН. За підсумками зустрічі між двома лідерами чемпіонату України, харківськими “Житлобудом-2” та “Житлобудом-1”, визначався переможець турніру, передає УНН з посиланням на woomensfootball.com.ua.

Лідер чемпіонату “Житлобуд-2” переміг найближчих переслідувачів із “Житлобуду-1” завдяки автоголу Костюченко та м’ячу Малахової, яка відзначилася ударом головою (2:0).

Таким чином, підопічні Наталії Зінченко напередодні поєдинків останнього, 18-го туру стали недосяжними для конкурентів — 48 очок проти 44. Раніше “Житлобуд-2” ставав чемпіоном України у 2016-му та 2017 роках. Бронзові нагороди вдруге поспіль виграв “Восход” зі Старої Маячки (Херсонська область).

Додамо, що переможець чемпіонату України виступить у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2020/2021 серед жіночих команд.

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