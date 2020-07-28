Харьковский клуб стал чемпионом Украины в женском первенстве Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По итогам встречи между двумя лидерами чемпионата Украины, харьковскими “Жилстрой-2” и “Жилстрой-1”, определялся победитель турнира, передает УНН со ссылкой на woomensfootball.com.ua.
Лидер чемпионата “Жилстрой-2” победил ближайших преследователей из “Жилстрой-1” благодаря автоголу Костюченко и мячу Малаховой, которая отметилась ударом головой (2:0).
Таким образом, подопечные Натальи Зинченко накануне поединков последнего, 18-го тура стали недосягаемыми для конкурентов — 48 очков против 44 Ранее “Жилстрой-2” становился чемпионом Украины в 2016-м и 2017 годах. Бронзовые награды во второй раз подряд выиграл “Восход” со Старой Маячки (Херсонская область).
Добавим, что победитель чемпионата Украины выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 среди женских команд.