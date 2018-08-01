Харківські поліцейські ліквідували канал нелегальної міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили організатора каналу нелегальної міграції. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Харківській області спільно з оперативно-розшуковим підрозділом Східного регіонального Управління Держприкордонслужби під керівництвом слідчого управління ГУНП в області виявили організатора каналу нелегальної міграції. Встановлено, що чоловік на кордоні з Російською Федерацією переправляв нелегалів до України. Усього він переправив 9 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримали під час проведення обшуків за його місцем проживання у Луганській області.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 7 до 9 років. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Чернігівській області прикордонники затримали групу незаконних мігрантів з 10 осіб під час спроби порушення кордону.