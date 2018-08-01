Харьковские полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции

"Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Харьковской области совместно с оперативно-розыскным подразделением Восточного регионального управления Госпогранслужбы под руководством следственного управления ГУНП в области обнаружили организатора канала нелегальной миграции. Установлено, что мужчина на границе с Российской Федерацией переправлял нелегалов в Украину. Всего он переправил 9 человек", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали во время проведения обысков по месту его проживания в Луганской области.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черниговской области пограничники задержали группу незаконных мигрантов из 10 человек при попытке нарушения границы.