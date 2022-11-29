Харківщина отримає додаткові 20 млн грн на закупівлю паливної деревини – рішення уряду

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«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини. Таким чином Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумською ОВА. Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.

За ініціативи Мінреінтеграції на початку жовтня Уряд затвердив розподіл субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами.

«Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населення прифронтових територій», - зазначається в повідомленні.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.



