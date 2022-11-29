Харьковщина получит дополнительные 20 млн грн на закупку топливной древесины – решение правительства

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«Сегодня Кабинет Министров принял решение о перераспределении субвенции в объеме 20 миллионов гривен на приобретение Харьковской областной военной администрацией топливной древесины. Таким образом, Харьковщина получила дополнительные средства на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перераспределение средств произведено за счет неиспользованной субвенции Сумской ОВА. Соответствующее предложение Сумской областной военной администрации было поддержано на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

По инициативе Минреинтеграции в начале октября правительство утвердило распределение субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам в объеме почти 563 миллиона гривен для обеспечения населения особо опасных регионов безвозмездными дровами.

«По состоянию на конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные общины Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей заключили все договоры с лесхозами о закупке топливной древесины и приступили к доставке дров к населению прифронтовых территорий», – указывается в сообщении.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины.



