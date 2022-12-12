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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Харківщина: окупанти вели обстріли біля лінії зіткнення

Харківщина: окупанти вели обстріли біля лінії зіткнення

Київ • УНН

 • 894484 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення, потерпає Куп’янський напрямок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка», - написав Синєгубов.

Деталі

За його словами, найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок.

«Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в селі Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих», - повідомив Синєгубов.

Окрім того, він повідомив, що за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані.

«Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 47 вибухонебезпечних предметів», - зазначив Синєгубов.

Доповнення

На Харківщині інтенсивність замінування набагато вища, ніж була на Київщині.

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