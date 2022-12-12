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Харьковская область: оккупанты вели обстрелы у линии столкновения

Харьковская область: оккупанты вели обстрелы у линии столкновения

Киев • УНН

 • 894483 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Харьковской области, которые расположены неподалеку от линии столкновения, страдает Купянское направление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Враг за прошедшие сутки обстрелял 12 населенных пунктов Харьковской области, расположенных неподалеку от линии столкновения. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огирево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная и Каменка», - написал Синегубов.

Детали

По его словам, больше всего от обстрелов страдает Купянское направление.

«Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово. По предварительной информации, жертв нет. В Харьковском районе в селе Глубокое в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома. К счастью, обошлось без пострадавших», – сообщил Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что по данным областного центра экстренной медицинской помощи, в городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения – наступила на взрывоопасный предмет. Госпитализирована в среднем состоянии.

«Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов», - отметил Синегубов.

Дополнение

В Харьковской области интенсивность заминирования намного выше, чем была в Киевской.

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