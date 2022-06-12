Харків знову обстріляли, по області - ще троє загиблих цивільних

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"За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

"Загалом по області за добу 4 поранених: 3 - у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район - 1, смт Золочів - 2 особи", - повідомив голова ОВА.

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За словами голови ОВА, по області минулої доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоданилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок - виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Вночі боєприпаси окупанті потрапляли у житлові будинки села Безруки, Харківського району. Близько 5 години через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді.

Доповнення

По Харкову росіяни почали бити бомбами та ракетами більшої потужності.