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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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По Харкову росіяни почали бити бомбами та ракетами більшої потужності - мер

По Харкову росіяни почали бити бомбами та ракетами більшої потужності - мер

Київ • УНН

 • 292210 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Харків наразі російські загарбники хоч і обстрілюють менш інтенсивно, однак використовують для обстрілів більш потужні боєприпаси. Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні звичайно інтенсивність обстрілів, незважаючи на те, що стало трохи менше, проте по місту Харкову почали застосовувати бомби, ракети сильнішої потужності", - сказав Терехов.

Деталі

З його слів, ті руйнування, які сьогодні є у місті – дуже серйозні.

"Тому просив би всіх людей... бути обережними. Ситуація напружена, але контрольована", - зазначив мер Харкова.

Доповнення

Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ. На лінії зіткнення просування ворога не було, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Українські Національні Новини

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