По Харкову росіяни почали бити бомбами та ракетами більшої потужності - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Харків наразі російські загарбники хоч і обстрілюють менш інтенсивно, однак використовують для обстрілів більш потужні боєприпаси. Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сьогодні звичайно інтенсивність обстрілів, незважаючи на те, що стало трохи менше, проте по місту Харкову почали застосовувати бомби, ракети сильнішої потужності", - сказав Терехов.
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З його слів, ті руйнування, які сьогодні є у місті – дуже серйозні.
"Тому просив би всіх людей... бути обережними. Ситуація напружена, але контрольована", - зазначив мер Харкова.
Доповнення
Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ. На лінії зіткнення просування ворога не було, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.