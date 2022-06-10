Харківщина: на лінії зіткнення просування ворога не було - голова ОВА

Цитата

"На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці. Україна переможе!" - зазначив голова Харківської ОВА у Telegram.

Деталі

Що стосується ворожих обстрілів, то зі слів Синєгубова, минулої доби під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені.

У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У селі Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.