Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 32 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,9 тис. осіб, 1409 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1409 (+11),
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- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12),
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- артилерійських систем – 712 (+1),
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- РСЗВ - 222 (+9),
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- засобів ППО - 97 (+1),
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- літаків – 212 (+0),
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- гелікоптерів – 178 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
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- крилатих ракет - 125 (+0),
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- кораблів/катерів - 13 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),
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- спецтехніки - 54 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що на Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії.
А на Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.