Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 32 тисяч

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1409 (+11),



бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12),



артилерійських систем – 712 (+1),



РСЗВ - 222 (+9),



засобів ППО - 97 (+1),



літаків – 212 (+0),



гелікоптерів – 178 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),



крилатих ракет - 125 (+0),



кораблів/катерів - 13 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),



спецтехніки - 54 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії.

А на Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.