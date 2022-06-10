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Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 32 тисяч

Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 32 тисяч

Київ • УНН

 • 85989 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,9 тис. осіб, 1409 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1409 (+11),
  • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12),
  • артилерійських систем – 712 (+1),
  • РСЗВ - 222 (+9),
  • засобів ППО - 97 (+1),
  • літаків – 212 (+0),
  • гелікоптерів – 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів/катерів - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),
  • спецтехніки - 54 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії.

А на Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Українські Національні Новини

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