Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти вночі знову обстріляли Харків – вдарили з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по Шевченківському району. Про це йдеться у ранковому зведенні ОВА, передає УНН.
Цитата
"Харків: ніч – із обстрілами і постійними тривогами. Ударів із РСЗВ зазнав Шевченківський районі міста", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок нічних обстрілів Харкова немає.
В області протягом минулої доби загинуло двоє мирних жителів, 15 – отримали поранення.
Доповнення
Вчора окупанти завдали удару по населеному пункту Золочів Харківської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.