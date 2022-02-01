“Харків - українське місто”: харків’ян закликають вийти на Марш Єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У суботу, 5 лютого, у Харкові відбудеться “Марш Єдності”. Харків’яни мають вийти на вулиці і показати усьому світові готовність боронити своє місто від російської агресії та єдність перед існуючою загрозою, закликають організатори акції – Штаб оборони Харківщини, передає УНН.
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“У 2014 році ми змогли об'єднатися довкола спільної мети та захистили Харків від проросійського заколоту. Ми стали єдиним фронтом та зіпсували плани керівництва РФ щодо створення чергової недореспубліки. Сьогодні Харків знову у небезпеці. Російські війська чатують на наших кордонах, а колаборантські сили вже давно ведуть свою антиукраїнську інформаційну кампанію“, - сказано у анонсі.
Марш розпочнеться о 14.00 на Майдані Конституції. Акція передбачає лише державну символіку, партійні прапори заборонені.