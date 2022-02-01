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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74776 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

“Харків - українське місто”: харків’ян закликають вийти на Марш Єдності

“Харків - українське місто”: харків’ян закликають вийти на Марш Єдності

Київ • УНН

 • 27530 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У суботу, 5 лютого, у Харкові відбудеться “Марш Єдності”. Харків’яни мають вийти на вулиці і показати усьому світові готовність боронити своє місто від російської агресії та єдність перед існуючою загрозою, закликають організатори акції – Штаб оборони Харківщини, передає УНН.

Деталі

“У 2014 році ми змогли об'єднатися довкола спільної мети та захистили Харків від проросійського заколоту. Ми стали єдиним фронтом та зіпсували плани керівництва РФ щодо створення чергової недореспубліки. Сьогодні Харків знову у небезпеці. Російські війська чатують на наших кордонах, а колаборантські сили вже давно ведуть свою антиукраїнську інформаційну кампанію“, - сказано у анонсі.

Марш розпочнеться о 14.00 на Майдані Конституції. Акція передбачає лише державну символіку, партійні прапори заборонені.

Українські Національні Новини

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