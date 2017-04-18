Харків став претендентом на проведення матчу ЧС-2018 Україна – Туреччина

Президент ФФУ Андрій Павелко напередодні особисто проінспектував футбольну арену "Металіст", на якій через місяць відбудеться фінальний матч Кубка України. Попутно президент ФФУ зустрівся і з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличної, обсудивши місце проведення майбутнього поєдинку Україна – Туреччина.

"За короткий термін після повернення до Харкова міжнародних матчів ми вже побачили тут і збірну, і "Шахтар". Ми обговорили пропозицію Юлії Олександрівни Світличної, щоб Виконком прийняв рішення по матчу Україна - Туреччина, і я думаю, буде одностайна підтримка", - зазначив А.Павелко.

Додамо, що поєдинок відбору "синьо-жовтих" проти Туреччина має відбутися 2-го вересня.

Як повідомляв УНН, ФФУ запустила процес розробки стратегії українського футболу.