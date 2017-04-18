Харьков стал претендентом на проведение матча ЧМ-2018 Украина - Турция

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22761 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84661 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143148 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111851 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113496 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110589 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102820 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106544 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103192 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150495 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Харьков стал претендентом на проведение матча ЧМ-2018 Украина - Турция

Харьков стал претендентом на проведение матча ЧМ-2018 Украина - Турция

Киев  •  УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Отборочный поединок на чемпионат мира 2018 года по футболу между сборными Украины и Турции может пройти на харьковском стадионе "Металлист". Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

Президент ФФУ Андрей Павелко накануне лично проинспектировал футбольную арену "Металлист", на которой через месяц состоится финальный матч Кубка Украины. Попутно президент ФФУ встретился и с председателем Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной, обсудивший место проведения будущего поединка Украина - Турция.

"За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер". Мы обсудили предложение Юлии Александровны Светличной, чтобы Исполком принял решение по матчу Украина - Турция, и я думаю, будет единодушная поддержка", - отметил А.Павелко.

Добавим, что поединок отбора "сине-желтых" против Турция должна состояться 2 сентября.

Как сообщал УНН, ФФУ запустила процесс разработки стратегии украинского футбола .

Украинские Национальные Новости

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