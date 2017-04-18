Харьков стал претендентом на проведение матча ЧМ-2018 Украина - Турция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Отборочный поединок на чемпионат мира 2018 года по футболу между сборными Украины и Турции может пройти на харьковском стадионе "Металлист". Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
Президент ФФУ Андрей Павелко накануне лично проинспектировал футбольную арену "Металлист", на которой через месяц состоится финальный матч Кубка Украины. Попутно президент ФФУ встретился и с председателем Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной, обсудивший место проведения будущего поединка Украина - Турция.
"За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер". Мы обсудили предложение Юлии Александровны Светличной, чтобы Исполком принял решение по матчу Украина - Турция, и я думаю, будет единодушная поддержка", - отметил А.Павелко.
Добавим, что поединок отбора "сине-желтых" против Турция должна состояться 2 сентября.
Как сообщал УНН, ФФУ запустила процесс разработки стратегии украинского футбола .