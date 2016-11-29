Хакерська атака позбавила майже мільйон німців доступу до інтернету

“На роутери було вчинено зовнішній вплив”, — йдеться у повідомленні.

Виправити помилку можна було за допомогою оновлення програмного забезпечення роутера.

Атака має глобальний характер і здійснювалася “з усього світу”. Її метою було інфікувати роутери певних моделей шкідливим програмним забезпеченням. Через інфікування пристрої не могли повторно підключитися до мережі Telekom. Атака була спрямована також і на урядову мережу, однак там “завдяки наявним засобам захисту” вона не мала наслідків. Станом на вечір понеділка мережі Telеkom відновили роботу майже в повному обсязі.