Хакерская атака лишила почти миллион немцев доступа к интернету
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за атаки хакеров на коммуникационные сети немецкой компании Telekom в понедельник, 28 ноября, около 900 000 из 2 млн пользователей не могли получить доступ к сети интернет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"На роутеры было совершено внешнее воздействие", - говорится в сообщении.
Исправить ошибку можно было с помощью обновления программного обеспечения роутера.
Атака имеет глобальный характер и осуществлялась "по всему миру". Ее целью было инфицировать роутеры определенных моделей вредоносным программным обеспечением. Из-за инфицирования устройства не могли повторно подключиться к сети Telekom. Атака была направлена также и на правительственную сеть, однако там "благодаря имеющимся средствам защиты" она не имела последствий. По состоянию на вечер понедельника сети Telеkom возобновили работу почти в полном объеме.