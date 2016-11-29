Хакерская атака лишила почти миллион немцев доступа к интернету

"На роутеры было совершено внешнее воздействие", - говорится в сообщении.

Исправить ошибку можно было с помощью обновления программного обеспечения роутера.

Атака имеет глобальный характер и осуществлялась "по всему миру". Ее целью было инфицировать роутеры определенных моделей вредоносным программным обеспечением. Из-за инфицирования устройства не могли повторно подключиться к сети Telekom. Атака была направлена ​​также и на правительственную сеть, однако там "благодаря имеющимся средствам защиты" она не имела последствий. По состоянию на вечер понедельника сети Telеkom возобновили работу почти в полном объеме.