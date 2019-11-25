Хабар для чиновниці ОП: суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід Кондзелі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги прокурора на запобіжний захід директора департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
"Розгляд апеляційної скарги перенесли на 2 грудня о 13:00", - сказав Кліщенко.
За його словами, засідання перенесли, тому що судді були задіяні в інших засіданнях.
Нагадаємо, прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який було застосовано до керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України. САП наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.
Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За даними САП, слідством встановлено, що керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.