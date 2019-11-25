Взятка для чиновницы ОП: суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения Кондзели
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на меру пресечения директора департамента Офиса Президента Светланы Кондзели. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.
"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 2 декабря в 13:00", - сказал Клищенко.
По его словам, заседание перенесли, потому что судьи были задействованы в других заседаниях.
Напомним, прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который был применен к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины. САП настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.
Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста.
По данным САП, следствием установлено, что руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, экс-заместитель министра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Их задержали 12 ноября сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов США.
Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.