Х.Клінтон закликала ФБР розкрити зв'язок Д.Трампа з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Високопоставлений помічник Хілларі Клінтон закликала ФБР розкрити те, що він знає про будь-яких зв’язки між Дональдом Трампом і Росією, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я хвора і втомилася від негативного, темного, спірного, небезпечного світогляду і поведінки людей, які підтримують Дональда Трампа”, — сказала Х.Клінтон.
За тиждень до дня виборів, кампанія лідера від демократів намагається стримати збитки від заяви директора ФБР про те, що його відомство вивчає недавно виявлені листи, які можуть бути пов’язані з використанням Х.Клінтон приватного сервера в той час, коли вона була державним секретарем США.
Як повідомляв УНН, у виборців, які достроково проголосували за Хілларі Клінтон, ще є час передумати і віддати свої голоси за її суперника Дональда Трампа.