Х.Клинтон призвала ФБР раскрыть связь Д.Трампа с Россией

"Я больна и устала от негативного, темного, спорного, опасного мировоззрения и поведения людей, которые поддерживают Дональда Трампа", - сказала Х.Клинтон.

За неделю до дня выборов, кампания лидера от демократов пытается сдержать убытки от заявления директора ФБР о том, что его ведомство изучает недавно обнаруженные письма, которые могут быть связаны с использованием Х.Клинтон частного сервера в то время, когда она была государственным секретарем США.

Как сообщал УНН, у избирателей, которые досрочно проголосовали за Хиллари Клинтон, еще есть время передумать и отдать свои голоса за ее соперника Дональда Трампа .