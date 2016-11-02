Х.Клинтон призвала ФБР раскрыть связь Д.Трампа с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высокопоставленный помощник Хиллари Клинтон призвала ФБР раскрыть то, что он знает о каких-либо связях между Дональдом Трампом и Россией, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
"Я больна и устала от негативного, темного, спорного, опасного мировоззрения и поведения людей, которые поддерживают Дональда Трампа", - сказала Х.Клинтон.
За неделю до дня выборов, кампания лидера от демократов пытается сдержать убытки от заявления директора ФБР о том, что его ведомство изучает недавно обнаруженные письма, которые могут быть связаны с использованием Х.Клинтон частного сервера в то время, когда она была государственным секретарем США.
Как сообщал УНН, у избирателей, которые досрочно проголосовали за Хиллари Клинтон, еще есть время передумать и отдать свои голоса за ее соперника Дональда Трампа .