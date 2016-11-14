Х.Деканоідзе закликала політиків не використовувати правоохоронні органи в своїх інтересах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Хатія Деканоідзе, яка щойно оголосила про свою відставку з посади голови Національної поліції України, закликала політиків не втручатися у призначення у правоохоронних органах і не використовувати їх у своїх інтересах. Про це вона сьогодні повідомила журналістам на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я не виносила сміття з хати. Я державна людина. Але вважаю своїм обов'язком звернутися до політиків і чиновників на всіх рівнях, починаючи від народних депутатів і завершуючи найвищими кабінетами з проханням і навіть вимогою відмовитися від втручання в роботу Національної поліції", - заявила вона.
Х.Деканоідзе наголосила, що призначення в правоохоронні органи не повинні узгоджуватися з політиками, і "не можуть і не повинні політики використовувати або намагатися використовувати сили правопорядку для захисту своїх політичних інтересів".
Вона резюмувала, що без розуміння цього країна рано чи пізно буде приречена на протистояння між суспільством і владою.
Нагадаємо, Х.Деканоідзе заявила, що подала у відставку.