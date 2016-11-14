Х.Деканоидзе призвала политиков не использовать правоохранительные органы в своих интересах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Хатия Деканоидзе, которая только что объявила о своей отставке с должности главы Национальной полиции Украины, призвала политиков не вмешиваться в назначения в правоохранительных органах и не использовать их в своих интересах. Об этом она сегодня сообщила журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я не выносила сор из избы. Я государственный человек. Но считаю своим долгом обратиться к политикам и чиновникам на всех уровнях, начиная от народных депутатов и заканчивая высокими кабинетами с просьбой и даже требованием отказаться от вмешательства в работу Национальной полиции", - заявила она.
Х.Деканоидзе подчеркнула, что назначение в правоохранительные органы не должны согласовываться с политиками, и "не могут и не должны политики использовать или пытаться использовать силы правопорядка для защиты своих политических интересов".
Она резюмировала, что без понимания этого страна рано или поздно будет обречена на противостояние между обществом и властью.
Напомним, Х.Деканоидзе заявила, что подала в отставку.