Керівництво Податкової служби на Львівщині викрили у розкраданні десятків млн державних грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Керівництво Податкової служби на Львівщині викрили у розкраданні понад 40 млн грн з державного бюджету, передає УНН із посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей. До оборудки причетне керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Це мало дозволити їм «вивести» з державного бюджету понад 40 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Втім, українські правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів.
«За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем», - інформує СБУ.
Зазначається, що комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.
«Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування. Під час перевірки відповідних документів податківці «заплющували очі» на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція», - інформує СБУ.
Повідомляється, що після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.
Так, за матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Окрім того, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Доповнення
СБУ викрила 15 посадовців на розкраданні десятків мільйонів гривень Укрзалізниці.