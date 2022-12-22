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Руководство Налоговой службы на Львовщине разоблачили в хищении десятков миллионов государственных денег

Руководство Налоговой службы на Львовщине разоблачили в хищении десятков миллионов государственных денег

Киев • УНН

 • 411029 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Руководство Налоговой службы во Львовской области разоблачили в хищении более 40 млн грн из государственного бюджета, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных денег. К сделке причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области. Чиновники организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им «вывести» из государственного бюджета более 40 млн грн», - говорится в сообщении.

Детали

Впрочем, украинские правоохранители своевременно заблокировали схему и установили ее основных фигурантов.

«По данным следствия, к противоправной деятельности чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей», – информирует СБУ.

Отмечается, что коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах.

«Потом эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали на то, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение. При проверке соответствующих документов налоговики «закрывали глаза» на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция», - информирует СБУ.

Сообщается, что после поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

Так, по материалам СБУ трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дополнение

СБУ разоблачила 15 чиновников на хищении десятков миллионов гривен Укрзализныци.

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