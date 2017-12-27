Керівництво держави планує зустріч зі звільненими заручниками у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Зустріч керівництва держави з українськими заручниками, звільненими з полону на Донбасі, запланована 27 грудня на території військового майданчика аеродрому “Бориспіль”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.
"27 грудня на території військового майданчика аеродрому “Бориспіль” відбудеться зустріч керівництва держави з українськими заручниками, звільненими з полону", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у зустрічі також візьмуть участь родичі і близькі звільнених.
Орієнтовний час очікування зустрічі для ЗМІ - з 18:00.
Нагадаємо, звільнення заручників на Донбасі заплановано на 27 грудня.