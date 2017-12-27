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Руководство государства планирует встречу с освобожденными заложниками в "Борисполе"

Киев • УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена на Донбассе, запланирована 27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Руководство государства планирует встречу с освобожденными заложниками в "Борисполе"

"27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь" состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных.

Ориентировочное время ожидания встречи для СМИ - с 18:00.

Напомним, освобождение заложников на Донбассе запланировано на 27 декабря.

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