Керівництво "Барселони" оприлюднило мільйонні втрати від пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Каталонський ФК "Барселона" втратить більше 100 млн. євро через призупинення сезону у зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".
За словами віце-президента Жорді Кардонера, загальні втрати вже становить від 120 до 140 млн. євро. “Барселона” втратила близько 50 млн. євро від продажу квитків на матчі та до музею, 39 млн. євро від телевізійного доходу і від 20 до 25 млн. комерційного доходу від магазинів, футбольних шкіл.
“Це точно. Те, що ми знаємо сьогодні. Ці мільйони стануть нашими втратами в кінці року”, — зізнався Кардонер.
Примітно, що гравці “Барселони” погодилися на 72-відсоткове скорочення зарплати після телеконференцій між президентом клубу Бартомеу і капітанами команд Мессі, Серхіо Бускетсом, Жераром Піке і Серхі Роберто.
Нагадаємо, що минулого місяця каталонська сторона заявила про намір продати права на назву свого стадіону.