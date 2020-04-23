ФК "Барселона" влаштував продаж прав на назву стадіону задля боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. ФК "Барселона" продасть право власності на стадіон "Камп Ноу" Фонду "Барса" аби зібрати гроші на боротьбу з COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт "синьо-грантових".
Рада директорів, керівний орган, обраний демократично членами і очолюваний Жозепом Бартомеу, затвердив передачу права власності на “Камп Ноу” на період 2020-2021 років Фонду “Барса”. Дана ініціатива покликана на збір коштів для інвестицій в дослідницькі проекти, які здійснюються в Каталонії і в усьому іншому світі , що беруть участь в боротьбі з наслідками COVID- 19.
В даний час Фонд “Барса” допомагає більш 1,6 млн. дітей, які стали непрямими жертвами пандемії коронавірусу, поліпшити своє життя за допомогою освіти, програм з попередження насильства та соціальної інтеграції.
Додамо, “Камп Ноу” — найбільша в Європі спортивна арена, що вміщає 99 тис. глядачів, немала спонсора з дня свого відкриття в 1957 році.