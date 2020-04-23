ФК "Барселона" устроил продажу прав на название стадиона для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. ФК “Барселона” продаст право собственности на стадион “Камп Ноу” Фонда “Барса” чтобы собрать деньги на борьбу с COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт “сине-грантовых”.
Совет директоров, руководящий орган, избранный демократически членами и возглавляемый Хосеп Бартомеу, утвердил передачу права собственности на “Камп Ноу” на период 2020-2021 годов Фонда “Барса”. Данная инициатива призвана на сбор средств для инвестиций в исследовательские проекты, которые осуществляются в Каталонии и во всем остальном мире, участвующих в борьбе с последствиями распространения COVID- 19.
В настоящее время Фонд “Барса” помогает более 1,6 млн. детей, которые стали косвенными жертвами пандемии коронавируса, улучшить свою жизнь с помощью образования, программ по предупреждению насилия и социальной интеграции.
Добавим, “Камп Ноу” — крупнейшая в Европе спортивная арена, вмещающая 99 тыс. зрителей, не имела спонсора со дня своего открытия в 1957 году.