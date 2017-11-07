Керівника Миколаївського порту судитимуть за розтрату понад 4 млн грн

“Виконувач обов’язків директора державного підприємства „Миколаївський морський торговельний порт“ підозрюється у зловживанні службовим становищем при укладанні Договорів з приватними підприємствами про встановлення права сервітуту на користування залізничними коліями вказаного держпідприємства довжиною 8291,4 п м на суму понад 4 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою виконувача обов’язків директора ДП “Миколаївський морський торговельний порт” 07.11.2017 року прокурором до Заводського районного суду міста Миколаєва направлено обвинувальний акт щодо вищевказаного керівника державного підприємства за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу України для розгляду по суті.