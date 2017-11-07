Руководителя Николаевского порта будут судить за растрату более 4 млн грн

"Исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт" подозревается в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров с частными предприятиями об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями указанного госпредприятия длиной 8291,4 п м на сумму более 4 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению исполняющего обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт" 07.11.2017 года прокурором в Заводский районный суд города Николаева направлено обвинительное заключение по вышеуказанному руководителю государственного предприятия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины для рассмотрения по существу.