Руководителя Николаевского порта будут судить за растрату более 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура передала в Заводский районный суд Николаева уголовное производство по обвинению руководителя ГП "Николаевский морской порт" в злоупотреблении служебным положением руководителя, повлекшее более 4 млн грн убытков. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт" подозревается в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров с частными предприятиями об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями указанного госпредприятия длиной 8291,4 п м на сумму более 4 млн грн", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению исполняющего обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт" 07.11.2017 года прокурором в Заводский районный суд города Николаева направлено обвинительное заключение по вышеуказанному руководителю государственного предприятия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины для рассмотрения по существу.