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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44632 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111245 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101583 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104442 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103731 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88610 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101923 просмотра

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Руководителя Николаевского порта будут судить за растрату более 4 млн грн

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура передала в Заводский районный суд Николаева уголовное производство по обвинению руководителя ГП "Николаевский морской порт" в злоупотреблении служебным положением руководителя, повлекшее более 4 млн грн убытков. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

 

"Исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт" подозревается в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров с частными предприятиями об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями указанного госпредприятия длиной 8291,4 п м на сумму более 4 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению исполняющего обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт" 07.11.2017 года прокурором в Заводский районный суд города Николаева направлено обвинительное заключение по вышеуказанному руководителю государственного предприятия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины для рассмотрения по существу.

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