Керівник Служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін втручається у діяльність поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Керівник Служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін втручається в діяльність поліції. Профспілка Приватбанку опублікувала офіційне звернення про інцидент, що стався, передає УНН.
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"Керівник Служби Безпеки Болотін Сергій Геннадійович 13.01.2022 в 20.00, використавши своє службове становище, дав вказівку охороні банку у м. Дніпро, залишити свої робочі місця, припинити виконувати функції охорони, використовуючи службовий автомобіль з'явитися в ресторан „Vinovnik" для нібито надання силової підтримки Члену Правління Приватбанку Чернишовій Ларисі у конфлікті з невідомими особами", — сказано в повідомленні.
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Також Болотін Сергій викликав кілька екіпажів приватної охоронної компанії.
Як стало пізніше відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник Служби безпеки Болотін Сергій навмисно не поінформував співробітників банку, про те, що названий ним "конфлікт з невідомими" є ні що інше як вручення співробітниками поліції повторної повістки члену правління Ларисі Чернишовій, на першу вимогу вона не з'явилася. В результаті чого співробітники банку за вказівкою керівника Служби безпеки банку Болотіна Сергія втрутилися в діяльність правоохоронних органів і чинили опір співробітникам поліції. У результаті конфлікту ніхто не постраждав, а Член Правління ПриватБанку Чернишова Лариса в черговий раз ухилилася від процесуального зобов'язання, тим самим порушивши високі стандарти етики члена правління Державного банку, а керівник Служби безпеки вчинив, на думку профспілки, правопорушення за ст 343 ч2 КК України.