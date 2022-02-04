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Керівник Служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін втручається у діяльність поліції

Керівник Служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін втручається у діяльність поліції

Київ • УНН

 • 85520 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Керівник Служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін втручається в діяльність поліції. Профспілка Приватбанку опублікувала офіційне звернення про інцидент, що стався, передає УНН.

Цитата

"Керівник Служби Безпеки Болотін Сергій Геннадійович 13.01.2022 в 20.00, використавши своє службове становище, дав вказівку охороні банку у м. Дніпро, залишити свої робочі місця, припинити виконувати функції охорони, використовуючи службовий автомобіль з'явитися в ресторан „Vinovnik" для нібито надання силової підтримки Члену Правління Приватбанку Чернишовій Ларисі у конфлікті з невідомими особами", — сказано в повідомленні.

Деталі

Також Болотін Сергій викликав кілька екіпажів приватної охоронної компанії.

Як стало пізніше відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник Служби безпеки Болотін Сергій навмисно не поінформував співробітників банку, про те, що названий ним "конфлікт з невідомими" є ні що інше як вручення співробітниками поліції повторної повістки члену правління Ларисі Чернишовій, на першу вимогу вона не з'явилася. В результаті чого співробітники банку за вказівкою керівника Служби безпеки банку Болотіна Сергія втрутилися в діяльність правоохоронних органів і чинили опір співробітникам поліції. У результаті конфлікту ніхто не постраждав, а Член Правління ПриватБанку Чернишова Лариса в черговий раз ухилилася від процесуального зобов'язання, тим самим порушивши високі стандарти етики члена правління Державного банку, а керівник Служби безпеки вчинив, на думку профспілки, правопорушення за ст 343 ч2 КК України.

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