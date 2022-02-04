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Руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин вмешивается в деятельность полиции

Руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин вмешивается в деятельность полиции

Киев • УНН

 • 85517 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин вмешивается в деятельность полиции. Профсоюз ПриватБанка опубликовал официальное обращение о произошедшем инциденте, передает УНН.

Цитата

“Руководитель Службы Безопасности Болотин Сергей Геннадиевич 13.01.2022 в 20.00 использовав свое служебное положение дал указание охране банка в г.Днепр, оставить свои рабочие места, прекратить исполнять функции охраны, используя служебный автомобиль явиться в ресторан „Vinovnik“ для якобы оказания силовой поддержки Члену Правления ПриватБанка Чернышовой Ларисе в конфликте с неизвестными лицами”, — сказано в сообщении.

Детали

Также Болотин Сергей вызвал несколько экипажей частной охранной компании.

Как оказалось позже известно из объяснительных записок сотрудников Руководитель Службы безопасности Болотин Сергей намерено не проинформировал сотрудников банка, о том, что названный им “конфликт с неизвестными” есть ни что иное, как вручение сотрудниками полиции повторной повестки члену правления Ларисе Чернышовой, по первому требованию она не явилась. В результате чего сотрудники банка по указанию Руководителя Службы Безопасности банка Болотина Сергея вмешались в деятельность правоохранительных органов и оказали сопротивление сотрудникам полиции. В результате конфликта никто не пострадал, а Член Правления ПриватБанка Чернышова Лариса в очередной раз уклонилась от процессуального обязательства, тем самым нарушив высокие стандарты этики члена правления государственного банка, а Руководитель Службы безопасности совершил по мнению Профсоюза правонарушение по ст 343 ч2 УК Украины.

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