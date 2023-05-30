Кенія дала згоду на розширення торгових зв'язків із росією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кенія заявила, що дала згоду на поглиблення торгових зв'язків із росією. Президент Вільям Руто зробив цю заяву після зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим у Державному домі Найробі. Про це УНН пише з посиланням на News 24.
Деталі
Руто сказав, що Кенія та росія незабаром підпишуть всеосяжний торговий договір для розширення економічного співробітництва.
Очікується, що угода надасть необхідного імпульсу бізнесу обох країн, сприяючи розширенню торгових обмінів та розширенню інвестиційних можливостей.
Під час зустрічі Руто та лавров також обговорили важливі глобальні питання, наголосивши на необхідності реформ у Раді Безпеки ООН.
"Континент може запропонувати багаті ідеї, пропозиції та досвід, які співслужать хорошу службу всьому світу", - сказав Руто.
Під час бесід із лавровим Руто також наголосив на важливості вирішення російсько-української війни мирним шляхом.
Він підтвердив непохитну відданість Кенії дотримання принципів Статуту ООН, особливо щодо поваги до територіальної цілісності держав-членів.
Після свого візиту до Кенії лавров має вирушити до Кейптауну, ПАР, де візьме участь у зустрічі міністрів іноземних та міжнародних відносин країн БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР).
Зустріч надає можливість для обговорення на високому рівні між країнами БРІКС, приділяючи особливу увагу важливим глобальним питанням та розвитку співробітництва між державами-членами.
Доповнення
Несподіваний візит лаврова до Кенії відбувся за африканським турне голови українського МЗС Дмитра Кулеби.