Кения дала согласие на расширение торговых связей с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Кения заявила, что дала согласие на углубление торговых связей с россией. Президент Уильям Руто сделал это заявление после встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым в Государственном доме Найроби. Об этом УНН пишет со ссылкой на News 24.
Детали
Руто сказал, что Кения и россия вскоре подпишут всеобъемлющий торговый договор для расширения экономического сотрудничества.
Ожидается, что соглашение придаст необходимый импульс бизнесу обеих стран, способствуя расширению торговых обменов и расширению инвестиционных возможностей.
Во время встречи Руто и лавров также обсудили важные глобальные вопросы, подчеркнув необходимость реформ в Совете Безопасности ООН.
"Континент может предложить богатые идеи, предложения и опыт, которые сослужат хорошую службу всему миру", — сказал Руто.
Во время бесед с лавровым Руто также подчеркнул важность решения российско-украинской войны мирным путем.
Он подтвердил непоколебимую приверженность Кении соблюдению принципов Устава ООН, особенно в отношении уважения территориальной целостности государств-членов.
После своего визита в Кению лавров должен отправиться в Кейптаун, ЮАР, где примет участие во встрече министров иностранных и международных отношений стран БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР).
Встреча предоставляет возможность для обсуждения на высоком уровне между странами БРИКС, уделяя особое внимание важным глобальным вопросам и развитию сотрудничества между государствами-членами.
Дополнение
Неожиданный визит лаврова в Кению последовал за африканским турне главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы.