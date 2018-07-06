Казахстан рекордно наростив виробництво м'яса птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За 5 місяців поточного року виробництво м'яса птиці в Казахстані становило 23,4 тис. тонн, що на 23,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в дослідженні Energyprom, передає УНН.
При цьому, виробництво свинини і конини збільшилася всього на 4% — до 30,8 тис. тонн. В цілому, за 5 місяців поточного року виробники м’яса забезпечили казахам 107,7 тис. тонн м’ясної продукції, збільшивши при цьому показники минулого року на 14,5%.
Разом зі зростанням виробництва, в Казахстані збільшується попит на м’ясо і м’ясні продукти — на 6,1% в річному численні.
Зокрема, за рік (травень 2018 — до травня 2017) яловичина подорожчала на 9,4%, конина — на 9,2%, свинина — на 8,3%, баранина — на 6,7%. При цьому, курка подешевшала на 0,8%.
Нагадаємо, раніше про збільшення споживання і виробництва м’яса птиці повідомили американці.
Аналогічних планів дотримується Україна.
“Світовий попит на м’ясо птиці дедалі зростає через його доступність в порівнянні з іншими видами м’яса. Збільшення споживання м’яса птиці спостерігається майже на всіх світових ринках, тому перспективи зростання українського експорту досить сприятливі.
У поточному році прогнозується збільшення експорту на 7-8% до 290 тис. тонн, тоді як в наступному 2019 році цей показник може збільшитися до 320 тис. тонн ”, - коментує виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.
Також нагадаємо, Україна в ТОП-10 світових експортерів курятини і в ТОП-50 найдешевшого м’яса птиці в світі.