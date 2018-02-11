Катастрофа літака в Підмосков’ї: другий пілот літака налітав 812 годин на Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Другий пілот літака Ан-148, який упав в Підмосков’ї, Сергій Гамбарян мав 812 годин нальоту, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на начальника прес-служби “Саратовских авіаліній” Олену Воронову, передає УНН.
За її словами, загальний наліт годин Гамбарян збігається з нальотом на Ан-148.
Крім того, за даними ЗМІ, командир літака, що розбився Валерій Губанов мав 5 тисяч годин нальоту, з них 2800 - на Ан-148.
Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому перебувало 71 осіб. За даними Мінтрансу, людей, які вижили в катастрофі немає.